スギ花粉のピークを越えた3月下旬以降、落ち着いたはずの鼻水や喉の痒みが再発するケースが相次いでいる。その正体は、本格化したヒノキ花粉か、あるいは異例の長引く流行を見せる「インフルエンザB型」か…。2026年春の「不調の正体」と判別のポイントを、クリニックフォアの医師に聞いた。【画像】花粉、風邪、インフル…どっちなんだい！セルフチェックリスト■2026年特有の「二重苦」、現場で相次ぐ困惑の声2026年3月末、