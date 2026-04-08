元モーニング娘。でタレントの後藤真希（40）が8日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「オフショット」と書き出した後藤。鏡越しの自撮り写真をアップした。メーク室とみられる場所で鏡を携帯に向け撮影。ファンからは「日本人離れしてきた」「ありがとうございます」「どんどん若くなってる真希ちゃん！」「ウルトラ可愛いですね」「とろける美しさ」「オンもオフもずっと美しい」などコメント