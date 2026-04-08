セイコーウオッチは、クレドールから、彫金技術を施したトゥールビヨン搭載の薄型メカニカルウオッチを8月7日に発売する。価格は2,860万円、世界限定25本で展開する。彫金とは、金属の表面を彫り、装飾を施す工藝技法のひとつ。クレドールでは、30年にわたりこの技術を培うと同時に、独自の形状の刃先をもつ彫刻刀を開発・使用することで、クレドールならではの美しさを実現している。なめらかで繊細な洋彫りとシャープな和彫りの