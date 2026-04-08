コスモエネルギーホールディングスは3月31日、三菱UFJ銀行との間で、国内の石油元売り会社として初めての取り組みとなるポジティブ・インパクト・ファイナンスの融資契約を実行した。コスモが国内石油元売り初、ポジティブ・インパクト・ファイナンスを実行○■三菱UFJ銀行と契約、JCRによる第三者評価を取得ポジティブ・インパクト・ファイナンスは、国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP FI) が提唱する「ポジティブ・インパクト