しらすと大豆が自律神経の調子を整える！？自律神経のバランスを整える朝ごはんの友とは 心身の栄養補給でストレスを緩和 睡眠の覚醒のリズムは、ホルモンだけでなく自律神経のバランスにも大いに関わっています。自律神経失調症などの治療で効果を発揮する漢方医療の観点から、心の不調を解消して安眠に導く食材をとり上げましょう。漢方では、イライラしたり気分が落ち込んだりするのは「気」や「血」が不足している状態と考え