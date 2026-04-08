「ほしい」と願い思い続けるよりも、手に入れた自分を妄想した方が働く、潜在意識が持つ特徴とは 「ほしい」と願うよりも「手に入れる」と決める！ 「ほしい」と思っているだけでは、「ほしがっている自分」が実現し続けてしまう ここに、2人の男性がいます。2人は、収入も同じくらいです。 Aさんは、ブランド時計がほしいとずーっと思い焦がれています。だけど、「高いしな……。俺の給料じゃ厳しいな」と感じています