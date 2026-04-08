米イラン戦争終結期待高まる、原油先物急落ドル円158.60円台 トランプ米大統領が土壇場でイラン攻撃停止「2週間」の延長に合意したと発表。イラン側もパキスタンの停戦案を承認した。また、イスラエルが米イラン交渉中はイランへの攻撃を停止することで合意したとも報じられている。イラン外相は2週間はホルムズ海峡を安全に通航可能だと述べた。 戦争終結期待が高まりNY原油先物は109ドル台から91ドル台に急落、米株先物