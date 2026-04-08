国際収支（2月）08:50 結果39327.0億円 予想34900.0億円前回9310.0億円（9416.0億円から修正）（経常収支) 結果27090.0億円 予想24420.0億円前回31344.0億円（31450.0億円から修正）（経常収支・季調済) 結果2676.0億円 予想30700.0億円前回-6004.0億円（貿易収支)