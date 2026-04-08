大分県消防学校で7日、入校式が行われました。 使命感を持った入校生たちが将来の現場での活躍を誓い、新たな生活をスタートさせました。 ◆県消防学校・緒方信幸校長「鎮火までに2週間以上を要した大分市佐賀関での大火など改めて災害の恐ろしさを痛感させられている」 7日行われた県消防学校の入校式。 緒方信幸校長は式辞で2025年11月に大分市佐賀関で起きた大規模な火災について触れ、学校では全力で取り組むよう入