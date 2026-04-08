JR大分駅前に建設中のマンション2棟について、総称した名前が「OITA GATECITY（オオイタゲートシティ）」に決まりました。 JR大分駅前の大分市末広町では現在、商業施設が入るタワーマンションなど2棟の建設が進んでいます この2棟を総称する名前を募集したところ、およそ180の案が寄せられました。そして審査の結果、「OITA GATE CITY」に決まりました。 授与式 7日は授与式が行われ、偶然同じ名