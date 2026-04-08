炒め物や味噌汁、炊き込みご飯などに使うと、おいしい風味を楽しめる舞茸。でも、意外と知られていないのが、おいしく食べるための下処理なのです。舞茸本来の風味を存分に味わえるちょっとしたコツをご存知ですか？ 舞茸がおいしくなる下処理ワザ“洗わない”のが正解！ １.栽培ものの舞茸は、キレイな環境で育てられているので、洗わずに使えます。こうすることで、素材の風味がそのまま残るというわけ。また、包丁は使わずに