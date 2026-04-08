花の苗や庭木などを展示・販売する大分県大分市の春の恒例イベント「おおいた人とみどりふれあいいち」が7日から始まりました。 大分市の平和市民公園 この「おおいた人とみどりふれあいいち」は「緑と花に囲まれたまちづくり」をテーマに大分市などが毎年この時期に開催しているものです。 初日の7日はオリーブやブルーベリーなどの苗木400本が無料で配られ、多くの人が列を作り嬉しそ