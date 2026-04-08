大分県大分市の県警察学校で7日入校式が行われました。入校したのは、この春県警に採用された警察官と職員あわせて84人です。 県警察学校 式では、入校生を代表して佐藤統将巡査が「公平中正に警察業務の遂行にあたることを誓います」と力強く宣誓しました。 これに対し、平松伸二本部長が「誇りと使命感を持って、学校生活を充実したものにしてほしい」などと訓示しました。 県警察学校 ◆女