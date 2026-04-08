大分県大分市の国道に設置された街灯が突然倒れたことを受けて、管理するほかの街灯に問題がないか、県が7日から緊急点検を始めました。 大分市で緊急点検 ◆TOS梅田雄一郎記者「再発防止に向け、こちらの道路では職員が中央分離帯に設置された街灯の根元近くを確認しています」 4月4日、大分市今津留の国道197号で、55年前に設置された高さおよそ9メートルの街灯が突然倒れました。 これを受け県は、管