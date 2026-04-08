農水省の野菜の価格調査ではキャベツは1キロあたり180円で、平年と比べて15％安くなっています。ほかにもレタスやダイコンも平年と比べて値下がりしています。 物価高の中、家計にとってはありがたい野菜の値下がりについて、取材しました。 大分市の公設地方卸売市場 7日活気ある競りが行われていたのは大分市の公設地方卸売市場です。 取り引きされていたのは今がまさに旬の野菜。 キャベツやタケノコなどは