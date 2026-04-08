テレビ大分 4月1日から自転車の交通違反に対する「青切符」が導入されました。初日の4月1日、大分県大分市中心部では、取り締まりや街頭啓発が行われました。この「青切符」について、どんな行為が違反の対象となるのか、詳しく紹介します。 そもそも、交通違反をした時に「切符を切られる」と言いますが、この切符には「赤切符」と「青切符」の2種類があります。 大分市 飲酒運転など悪質性・危険性が高