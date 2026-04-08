大分県日出町にあるハーモニーランドについて運営するサンリオエンターテイメントが地元の日出町と、隣接する杵築市と連携を強化することになり7日フレンドシップ宣言式が行われました。 ハーモニーランド サンリオエンターテイメントはハーモニーランドとその周辺を、数百億円かけてリゾート化することを発表していて完成には10年ほどかかる見通しを示し