4月は列車が混雑し、遅延が多くなる時期です。東京メトロでは空いている号車をAIで予測し、駅構内のディスプレイで表示する取り組みをスタート。乗り換え検索サービスでは着座の確率を示す機能もあります。技術の進歩で、混雑の“見える化”が進んでいます。■「新入社員多い」「押されるのが嫌」森圭介アナウンサー「４月は最も遅延が多く、電車の混雑が見える化で回避できるかもしれないということをお伝えします。6日から各地で