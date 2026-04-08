8日の東京株式市場・日経平均株価は、アメリカとイランが2週間の停戦に合意した事を受けて、取引開始直後から大幅に値を上げ、上げ幅は一時2500円を超えた。アメリカのトランプ大統領は日本時間8日午前7時32分に自身のSNSに「イランがホルムズ海峡の完全かつ即時、そして安全な開放に同意することを条件として、私はイランに対する攻撃を2週間停止することに同意する」と投稿。イランのアラグチ外相も、パキスタンの仲介によるアメ