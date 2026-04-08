８日の東京株式市場は大きく買い優勢に傾き、寄り付きの日経平均株価は前営業日比９５７円高の５万４３８６円と大幅続伸。 トランプ米大統領は米東部時間７日の午後８時（日本時間午前９時）を交渉のタイムリミットに設定していたが、これを土壇場で変更し２週間延期することを表明した。前日の米国株市場では、朝方はトランプ米大統領が設定した停戦交渉期限を前にリスク回避目的の売りがかさんだが、その後はショー