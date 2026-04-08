ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信が急騰、５万円台回復を一気に視野に入れる展開となっている。今朝方にトランプ米大統領がイラン側に提示していた日本時間８日午前９時の停戦交渉期限を２週間延期することに言及、これを受けて足もとショート筋の買い戻しが加速し、ＣＭＥ日経２２５先物（６月物）は２０００円高と値を飛ばし５万６０００円台まで噴き上げた。 この流れを引き