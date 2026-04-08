ＴＳＩホールディングスが続伸している。７日の取引終了後に発表した３月度の月次売上情報で、小売店とオンラインショップを合わせた既存店売上高が前年同月比５．８％増と２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 前年に比べて休日が１日少なかったことによるマイナス影響が約１．９ポイントあったと見られるものの、気温の上昇に伴い春物商品の販売が堅調に推移。これまで好調が続いていたメンズブラ