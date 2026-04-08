日本道路交通情報センターによりますと、きょう（8日）山陽自動車道（下り）の和気インターチェンジ付近と岡山ジャンクション付近で事故が発生しているということです。（午前8時50分現在） 【発生場所の地図】山陽自動車道（下り）和気IC付近と岡山JCT付近の2か所で事故【岡山・8日】 和気インターチェンジ付近 和気インターチェンジ付近では午前8時ごろ、工事による走行車線規制中に、工事資材に車が