8日8時46分、JPX日経インデックス400先物期近2026年6月限は前日清算値比1115ポイント高の3万4250ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万3028.36ポイントに対しては1221.64ポイント高。 株探ニュース