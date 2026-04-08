2年5か月ぶり22枚目のオリジナルアルバム「産声」をリリースしたMr.Childrenの桜井和寿が3月22日放送の「日曜日の初耳学」に登場。ヒット曲の制作エピソードや、自身のミュージシャンとしての原点をじっくり語った。 【写真を見る】「自分すら感動させるために」Mr.Children桜井和寿がニューアルバム『産声』に込めた想いと、飽くなき探究心【日曜日の初耳学】 「普段からすごい人だなと思う人がい