HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第7話にて、HIORIがシェアハウスの仲間たちに自身の決断を伝え、涙の別れを告げた。【映像】辞退した理由を明かすメンバー、号泣する練習生たち（実際の映像）『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト