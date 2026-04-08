上方で活躍した漫才師に贈られる「第６１回上方漫才大賞」（ラジオ大阪、関西テレビ主催）が７日に発表され、漫才コンビ「ザ・ぼんち」が大賞を受賞した。大阪市出身のぼんちおさむさん（７３）＝写真左＝と兵庫県出身の里見まさとさん（７３）＝同右＝が１９７２年に結成。おさむさんのはちゃめちゃなボケとまさとさんの冷静なツッコミによるかけ合いで人気を集め、８６年に解散後、２００２年に再結成した。コンビで大賞を受