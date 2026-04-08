イラン側も停戦と2週間のホルムズ海峡の開放を認めた上で、「犯罪国家であるアメリカに10項目の計画を受け入れさせることで、歴史的な勝利を収めた」などとする声明を発表しています。イランの国家安全保障会議は、イランメディアを通じて、「戦争の目的のほぼすべてが達成された」とする声明を発表しました。声明では「イランは犯罪国家であるアメリカに、10項目の計画を受け入れさせることで歴史的な勝利を収めた」として、イラ