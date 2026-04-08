＜阪神−ヤクルト＞◇7日◇甲子園シンガー・ソングライターのあいみょんが7日夜、Xを更新。この日、甲子園で行われた阪神−ヤクルト戦で始球式を務めたことを報告した。あいみょんは山なりでノーバウンドの投球。超満員の観客から大きな拍手をもらった。地元西宮市の出身で実家は甲子園の歓声が聞こえるほど近い。幼少期から阪神ファンの父に連れられ、何度も足を運んだという。その後、Xを更新。「とらほ！ただいま、故郷甲子