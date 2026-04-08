お笑いコンビ、鬼越トマホークの良ちゃん（40）が7日夕、自身のXを更新。犬をめぐる芸能人のSNS投稿に言及した。良ちゃんは「僕は犬をSNSに上げていいねを稼ぐ芸能人が大嫌いです」と書き出した。そして「ほんと、やり方が下品ですよ、アイツらは…」と続けたが、自身が可愛らしい白い犬を優しく抱っこしているショットも掲載してオチをつけ、笑いを誘った。この投稿に対し「にしてもカワイイわんちゃん」「ほんまですよね！！！ん