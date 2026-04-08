欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝第１戦（７日＝日本時間８日）、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はアウェーで名門レアル・マドリード（スペイン）に２―１で先勝した。エースのイングランド代表ＦＷハリー・ケインが決勝点をマークした。１―０とリードして迎えた後半開始直後、ケインはペナルティーエリアの外から豪快なシュートでゴールネットを揺らした。エースストライカーは「私たちは良いプレーをした。この