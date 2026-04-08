仲が良すぎる猫の親子が、くっついてくつろぎ始めると...？予想外の姿でくつろぐ猫たちが可愛すぎて尊いと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で8万回表示を突破し、「けちゅまくら」「チューチュートレインの逆、ニャンニャントレイン」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：とっても仲良しな『３匹の親子猫』→くつろぎ始めると…かわいすぎる『くっつき方』】 親子の絆