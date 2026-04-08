毎日の食事作りには冷凍食品や出来合いの総菜等を活用すると、調理時間の短縮にもつながり、とっても便利。【業務スーパー】では、日々の食事やお弁当にも活躍してくれそうな「大容量フード」が充実している様子。手軽な調理方法でおかずをもう1品増やしたい時に、大活躍すること間違いなしかも。そこで今回は【業務スーパー】で見つかる、容量1kgの便利な大容量フードを紹介します。 いざと