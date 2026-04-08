トランプ大統領が2週間のイラン攻撃停止に合意すると発表したことを受け、アメリカ産WTI原油の先物価格は急落し、1バレル＝100ドルを割り込みました。ニューヨーク原油市場で7日、原油の主要な国際指標のアメリカ産WTI原油の先物価格は、トランプ氏の発表を受け急落し、1バレル＝100ドルを割り込み、さらに一時、91ドル台をつけました。発表前は1バレル＝108ドル前後で推移していて、およそ17ドル急落した形です。7日は一時、およ