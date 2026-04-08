パパとママが一緒に帰宅した時のわんちゃんの反応が可愛いと話題に。ふたりが帰ってきておうちの中を嬉しそうに走り回るわんちゃんの、パパとママへの僅かな対応の違いが19万再生を超えて笑いを届けています。 嬉しさを抑えきれないものの、理性はしっかりと保っているわんちゃんの姿を見た人からは、「めちゃくちゃ可愛いｗ」「切ないけどあるあるです（笑）」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：パ