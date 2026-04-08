◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、両軍無得点の３回無死一、三塁での２打席目で右翼フェンス直撃の適時打を放った。開幕直後はスロースタート気味だったが、打率はあっという間に３割となった。ブルージェイズの先発は、ケビン・ガウスマン投手