イランの高官は7日、ロイター通信の取材に対し「イランは平和にも戦争にも備えている」と述べました。首都テヘランの住民は7日、NNNの取材に対し「重大な事態にならないことを願っている」と話しました。ロイター通信によりますと、イランの高官は7日、トランプ大統領が設定した交渉期限を前に、「イランは平和にも戦争にも備えている」と述べました。また、イラン当局のひとりは「仲介者を通じたアメリカとのやりとりはまだ続いて