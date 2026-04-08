主演のSF超大作『デューン』シリーズ完結編『デューン 砂の惑星PART3』の上演時間は、米によると2時間20分となるようだ。これはシリーズ最短となる。 https://www.imax.com/en/jp/movie/dune-part-three 壮大な旅路の始まりとなった第1作『デューン 砂の惑星』は2時間35分。ポール・アトレイデスとフェイド・ラウサ（オースティン・バトラー）の決闘をメインとする第2作の2時間