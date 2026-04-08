で配信中のマーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2より、ジェシカ・ジョーンズの本格参戦を示す新たなる予告編が公開された。 「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は、2026年3月25日より配信開始。第4話の配信を目前に控え、今後の展開を示唆するミッドシーズン・トレーラーがお披露目となった。 ﻿ 映像は、ブルズアイ／ベ