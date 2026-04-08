の人気ヒーロードラマ「ザ・ボーイズ」最終シーズンが2026年4月8日より配信開始だ。このシーズンでは、ショーランナーのエリック・クリプキにとってもう一つの代表作である「スーパーナチュラル」でディーン・ウィンチェスター役を演じたジェンセン・アクレスと、サム・ウィンチェスター役だったジャレッド・パダレッキ、そしてカスティエル役のミӦ