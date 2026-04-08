◇インターリーグドジャース─ブルージェイズ（2026年4月7日トロント）ドジャースの大谷翔平投手（31）が7日（日本時間8日）、敵地でのブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。第2打席で右翼フェンス直撃の適時打を放ち、5試合連続安打をマークした。3回、先頭のキム・ヘソンが二塁打でチャンスメークすると、次打者・フリーランドの犠打が野選を呼び無死一、三塁と先制機を迎えた。大谷は1ボールから相手先発・ガウ