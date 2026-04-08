アメリカのトランプ大統領が、条件付きで「イランへの攻撃を2週間停止することに同意する」とSNSに投稿したことを受け、原油の先物価格が急落し、外国為替市場では円高が進んでいます。【映像】条件付きでイラン攻撃の2週間停止を表明したトランプ氏アメリカによる大規模なイランへの攻撃の懸念から、7日のニューヨーク原油市場では、国際的な取引指標となるWTIの先物価格が一時1バレル＝117ドル台まで上昇しました。しかし