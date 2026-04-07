女優の今田美桜が、ニチレイフーズ『本格炒め炒飯®』の新テレビCM「25年ずーっと売上No.1」篇に出演。4月11日から全国で順次放映される。 CMでは、同商品誕生から25年間の時代背景を表す映像とともに、今田さんが「ずーーーっと！」という長いセリフをひと息で言い切る。 撮影で、2001年をイメージした部屋では、ビデオ一体型テレビやCDデッキ、プリントシール機の写真をコレクションしたファイルなどのレログインして続きを