国連の安全保障理事会は、イランが事実上封鎖するホルムズ海峡での船舶の安全な通航に向けて各国に協調を求める決議案を採択しましたが中国とロシアの拒否権行使によって否決されました。【映像】国連の安全保障理事会で決議案が否決バーレーンが提出した決議案は、ホルムズ海峡における商業船舶を保護し安全な通航確保のために各国の協調を強く促すものです。理事国15カ国のうちアメリカなど11カ国が賛成しましたが、イラン