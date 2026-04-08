アメリカとイランが2週間の停戦に合意したことを受け、原油価格が急落し、円高が加速している。国際的な取引の指標となるWTIの先物価格は一時、1バレル＝90ドル台前半にまで急激に値下がりした。この日の午前中につけていた117ドル台からは大幅な下落となる。外国為替市場の円相場は、有事のドル買いの巻き戻しが加速していて、一時1ドル＝158円60銭台まで円高が進んでいる