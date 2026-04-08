第1回粤港澳大湾区（広州、仏山、肇慶、深セン、東莞、恵州、珠海、中山、江門の9市と香港、マカオ両特別行政区によって構成されるクラスター）海洋水中ロボット応用チャレンジ大会が3月28〜29日、広東省珠海市の海洋牧場で開催された。これは実際の海洋牧場を会場とした中国初の水中ロボット競技大会であり、競技の舞台が深海に直接移され、技術が実戦の中で検証されることになった。科技日報が伝えた。水中アンカーロープの回収