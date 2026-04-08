お笑いタレントの横澤夏子さんは4月6日、自身のInstagramを更新。長女の小学校入学式に出席したことを報告しました。【写真】横澤夏子と長女の手つなぎショット「おめでとうございます」横澤さんは「長女の小学校入学式でした！ ぽかぽか、途中参加させていただけてありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした！」と、レギュラー出演中の『ぽかぽか』（フジテレビ系）を途中参加にしてもらい、長女の入学式に出席したことを報告。さら