トロント・ブルージェイズのコディ・ポンセ投手（31）が右膝の手術により今季残りシーズンを全休することが決まった。現地時間7日のドジャース戦前、ジョン・シュナイダー監督（46）が明かした。かつて日本ハムと楽天でもプレーし、昨季は韓国プロ野球（KBO）のシーズンMVPに輝いたポンセ。開幕ローテーションの一員として3月30日のロッキーズ戦に先発登板するも、守備中に右膝前十字靭帯の損傷を負い、救護カートに乗せられ緊