【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,584.46 ▼85.42（4/7）NASDAQ：22,017.85 △21.51（4/7） 1.概況 米国市場は高安まちまちとなりました。トランプ米大統領がイラン側に要求する交渉期限が迫る中、期限延長への期待が株価の下支え要因となりました。ダウ平均は74ドル高の46,744ドルで取引を開始した後、中東情勢の不透明感を嫌気した売りが出て、早々に下落に転じました。様子見ムー