女優の武田久美子（57）が8日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ゴールド・ハートのスニーカー姿を披露した。「#sketches渋谷店に行って来ました春夏は新しい白のスニーカーが欲しくなるシーズンですね！私が選んだのはとっても歩きやすくってゴールドのハートのデザイン」と白地にゴールドのハートマークが散りばめられたデザインのスニーカーをはいている写真をアップ。「店内も外国人の買い物客でいっ